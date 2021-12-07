印尼東爪哇塞梅魯火山噴發第4天，已增至34人死亡，16人失蹤。搜救人員持續尋找生還者，也傳出悲痛故事，有民眾發現一對成年母女相擁，被埋在2公尺厚的火山灰下罹難。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）今天報導，多數罹難者都是被埋在火山灰、火山碎屑流底下，也有罹難者被倒塌的房子壓死。死亡人數增加至34人，百餘人受傷。

塞梅魯火山（Semeru）4日下午3時許噴發，災區主要在盧馬姜縣（Lumajang）的11個村落。印尼媒體點滴網（Detik）報導，災民勒基曼（Legiman）今天回家尋找失蹤的親人，在廚房倒塌的牆壁石塊下看到一隻手，挖開後發現是一對罹難的母女。

勒基曼說，70歲的撒拉瑪（Salamah）與28歲的女兒魯米尼（Rumini）被發現時，女兒雙手環抱母親。他和志工趕緊將她們移出，入土為安。撒拉瑪年長不良於行年，魯米尼留下來陪母親，魯米尼的先生和小孩均安，目前在災民收容中心。

安塔拉報導，災區設有19個收容中心，災民約2000人。印尼總統佐科威（Joko Widodo）今天訪視災民，向災民表達慰問。他指出，火山噴發造成約2000間房屋毀壞，已指示相關單位儘速找到地方，讓災民重建家園。