原物料成本飆漲，建築業傳出在缺料、缺工的情況下，工人的日薪也跟著上漲，外傳台積電因擴大投資台灣，全台大缺工，工人薪水甚至因此跳漲2、3倍，不過電視劇「做工的人」原著作者林立青則表示，台積電的建築工人薪水沒有大家想的這麼誇張，直言「加三百有啦，其他的和鬼一樣」。

林立青在臉書指出，他日前接受一個採訪，對方問他能不能說一下台積電回台灣建廠後造成缺工，工人賺的錢增加多少？是增加兩倍還是增加三倍？林立青則回沒有，直指台積電的建築工人薪水並沒有如外界講的這麼誇張，「加三百有啦，其他的和鬼一樣，聽過很多，沒真見過」。

對方聽到他的回答後愣了一下，說他這樣的答案沒辦法和建設公司還有公部門對接，包括編列補助和延長工期…等等，還說為了讓大家好做事，請他說一下找不到工人或年輕人不來做工的原因，說什麼都好，總之就是缺工。

林立青則說，「如果一個師傅日薪兩千五，三倍就是一天七千五」，並反問對方怎麼沒有問問看之前的受訪者實際數字呢？沒想到後來採訪就被取消了，他還因此自嘲是「失去媒體青睞的過氣作家」。

貼文曝光後引起熱議，網友紛紛回應「取消也好，不然拿你的名聲去幫政府或企業抹粉也是很傷」、「感覺答案都寫好了，欠一個背書的」、「一天七千五，拜託發我！」、「老公工作是排滿，但沒有三倍」「真的沒有三倍啦！不然我朋友早就變地產大亨了」。