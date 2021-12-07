斥資1.28億元的田尾怡心園工程，從2020年初開工後，工程就做做停停，只剩下兩座半間廁所，地方痛批爛尾，縣府緊急和原包商解約，好不容易9月初重新發包，不料，原包商為了追應收尾款祭司法手段，向彰化地院聲請保全證據，新包商工程卡關停擺，眼見年底甚至明年春節前都將無法完工，讓周邊店家和鄉民氣得跳腳。

彰化縣城鎮之心工程計畫田尾迎賓之心工程，去年2月11日盛大風光開工動土，原定今年2月即可完工；無奈工程命運多舛、一波三折，由於地方要求變更設計，包商始終未與縣府達成共識，導致工程進度嚴重落後，最後全面停擺。

占地5.5公頃的怡心園是全國知名花鄉─田尾公路花園最重要的門面，卻在大興土木後變成荒煙蔓草，停車場也因工程全遭鐵皮圍網圍起；原包商工程延宕卻擺爛拖延未積極處理，今年6月縣府好不容易與原包商解約，8月間2度上網招標，總算於9月2日由嘉洋營造得標。

工程重新發包後，原本縣府和新包商有意趕在9月中重新開工，不料工程還沒開始，原包商就以終止契約後工程尾款結算數有差異，提出280多項計價爭議項目，向彰化地院聲請保全證據獲准，法院裁決工程暫停，讓工地依舊靜悄悄，也讓鄉親急跳腳。

田尾鄉長林守政說，好好的一座怡心園，是田尾地標，如今成了爛尾工程，公所實在很無奈，鄉親們著急抗議又無助的心情，他感同身受，近日已請公所人員彙整地方意見整理陳情書，預計16日一早先後前往縣府和彰化地院陳情。

城觀處長田飛鵬指出，原包商對於實作工程未收工程尾款結算數有不同意見，向法院聲請保全現場已施作工程證據，並提出280多項爭議計價項目，9月15日城觀處、法官、原包商、台灣省土木技師公會和雙方律師，到怡心園共同會勘，法官當場裁示交由公會鑑價，但公會給出鑑價報價費用後，原包商再三拖延遲未繳費，甚至還申請展延期限。

田飛鵬強調，縣府數度向彰化地院反映此工程攸關公共利益，盼能在確認爭議項目後盡快讓新包商進場施工，然而等了3個月仍無法院回應，公所前來陳情當天，城觀處會羅列出工程爭議事件處理期程，好好向田尾公所及鄉親說明；但礙於行政主責機關與被告身分，尊重司法審理，不便陪同公所鄉親前往地院陳情。