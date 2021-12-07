國防部明年起教召試行1年1訓、1次14天，近期不少民眾陸續收到通知，紛紛上網分享中籤心得，一名網友就發文抱怨，之前八大部會加碼券沒中一張，以為自己是國家級邊緣人，沒想到卻中了教召14天。貼文讓網友笑翻，也有人說，包吃包住比加碼券賺得還多。

原PO在PTT八卦板發文抱怨，自己之前抽動滋券、藝fun券都沒中，自認是國家級邊緣人，沒想到近日卻收到教召令，讓他哀嘆「國家不是已經忘記我了嗎？」

貼文一出後讓不少網友笑翻，紛紛留言「哪有忘記你，抽中了耶」、「國家，會感謝你的」、「不錯啊，14天最頂的留給最好的你」、「你好幸運喔，比我好，我什麼都沒中」、「恭喜天選之人」。

不過有人認為抽中教召算是有賺到，「14天軍旅券至少領11,760欸，真的頂」、「其他都是花錢只有這個賺錢」、「送你去14天領雙薪啊，原PO或成最大贏家」、「今年剛被教到，一開始很幹，不過進去蹲完感覺其實也沒那麼差」、「軍旅券有夠賺啦！」

一名網友回文指出，加碼券大多500、600元，如果是士官教召一天可以領960~1200，14天下來賺1萬3440元至1萬6800元，加車馬費還可以領更多，算起來比加碼券多賺了50幾倍。