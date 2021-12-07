每個人的個性都不一樣，所以在待人處事方面也會有不同的反應與行為。《搜狐網》命理專欄發文分享，處女座、雙魚座和摩羯座的人因為太過在意別人的眼光和看法，所以常常忽視自己真正的想法，而去順應他人，總是把自己擺在最後。

1、處女座

雖然處女座常給人一種比較強勢的印象，對很多事情也有自己的見解，但其實他們內心敏感，也很在意別人的眼光及看法，所以若是發現大家的意見都和自己不一樣時，就會選擇隱藏真實的想法，因為他們害怕自己的不同會引來他人指指點點，比起獨立更在乎面子。

2、雙魚座

雙魚座的個性較為軟弱，做事情時也比較習慣依賴他人，他們非常不喜歡自己動腦筋思考該如何選擇，所以當面對需要果斷地決定一件事的時候，如果可以依靠他人，他們就會順從地跟隨別人的決定，不會再為了要自己思考而感到困擾。

3、摩羯座

摩羯座雖然很理智，對每件事情也有自己的看法，但他們非常在乎別人的眼光，也很介意自己的決定是否會影響到別人，導致他們很容易在某些事情上為此做出改變，在待人處事上，摩羯座也很常忽略自己，每當發生矛盾或衝突時，就會選擇順從別人，而不是按照自己的心意做決定。