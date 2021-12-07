中國人行宣布將自12/15下調金融機構存款準備金率0.5％，將由8.9％降至8.4％，共計釋放長期資金約1.2兆人民幣。摩根資產管理分析，本次為中國人行自今年七月以來第二度全面降準，寬鬆力道十分強勁，不僅有望消弭近期市場疑慮，並在貨幣政策全面寬鬆的支持下，更有利投資信心與市場氣氛回溫，建議透過長期投資的角度，和分批佈局的方式參與中國成長。

摩根資產管理表示，中國股市今年震盪劇烈，特別是境外中資股票同步受到聯準會回收流動性與監管政策雙重壓力，導致MSCI中國指數相對S&P 500本益比折價幅度已超過三成，恆生指數股價淨值比更已於近期跌破1，創史上低檔水準。不過，就過去經驗來看，現階段因投資價值浮現有望吸引低接資金。

摩根資產管理進一步說明，人行這次重啟貨幣政策放鬆訊號，部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），另一部分資金將提供金融機構用於補充長期資金，亦將有助銀行於明年初提供更多貸款以促進信貸成長，並有望於2022年中開始反應在實體經濟活動上。摩根資產管理認為，在人行全面降準並釋放兆元規模資金下，預期明年經濟將呈穩健增長趨勢，有利投資信心與市場氣氛回溫。

之前，在中國人行第三季貨幣政策執行報告中，已向市場傳達偏鴿派的政策基調，且近期三個月官方也推出多項結構性工具支持中小企業與綠色能源企業。中國國務院總理李克強也在本次人行降準後，重申仍有餘裕運用多種貨幣工具。此外，中央經濟工作會議即將召開，此次會議可望強調穩增長以應對經濟下行風險，包括適度放鬆房地產調控信號。看好在政策支持發力下，中國經濟有望在今年第三季落底後逐季反彈向上。