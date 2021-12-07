來不及設計保單上架，據金管會7日公布，截至當天為止，22家壽險公司中有9家壽險公司，仍有提供15張合格旅平險保單，14家壽險公司提供43張合格傷害險保單（即意外險保單），亦即未滿15歲被保險人若意外身故，保單至少會理賠61.5萬元。

也就是有13家壽險公司目前尚來不及上架合格旅平險保單，6家沒有合格意外險可賣。

產險公司部分相對情況較佳，19家產險公司若再扣除二家信用保險公司，等於17家中有14家產險公司仍有合格旅平險保單，共44張保單，幾乎是壽險公司的三倍；有12家產險公司有提供合格意外險，共達116張保單。

金管會是希望強調，學生在元旦假期或寒假要出遊時，不會沒有合格保單可投保，仍是有23家產、壽險公司提供59張旅平險保單，民眾亦可選擇26家產、壽險公司提供的159張意外險保單，並不缺商品，亦沒有全面下架，無保單販售的問題。

保險局強調旅平險與意外險保單，可提供意外事故導致身故及失能的保障。另外旅行平安保險亦可附加意外醫療保險附約，以提供意外傷害事故導致醫療費用支出的保障。

全國教育產業總工會（全教產）7日發出新聞稿指出，保險法第107條在2020年已修正，保險局要求12月1日起不合規定的保單全部下架，基層教師即反應，有許多保險公司拒絕承保學生的旅平險，讓學校戶外教學、畢業旅行、童軍露營等無保單可買。

這次主要是10月發生虎豹潭意外，發現有旅平險、意外險承保未滿15歲被保險人，身故只退還已繳保費，令受難者家屬無法接受，因此保險局要求12月1日之後，所有旅平險、意外險承保未滿15歲被保險人，身故要理賠喪葬費用，最高61.5萬元，只能退保費的不合規保單一律下架，但壽險公司來不及設計新保單，才會出現無保單可賣的窘境。