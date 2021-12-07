元大金獲利再告捷。元大金在7日公布前11月最新自結獲利，受惠於台股成交量大舉回溫，加上承銷力積電助陣承銷業務實現2.6億的包銷利得，使元大金旗下元大證券經紀、承銷業務都大有展獲，並使元大證券稅前獲利就達27.62億元，稅後20.9億，較上月大增7億，增幅高達6成，並推升元大金控在11月份單月獲利來到29.02億元的高點，累積前11月元大金總獲利水準已達332.25億元。

元大金旗下子公司包括元大銀行獲利5.57億、元大投信1.48億、元大人壽1.43億。元大金前11月獲利332.25億元，除了穩居金控獲利前五大之外，倘若剔除其他金控旗下大型壽險公司對獲利的貢獻，元大金的前11月獲利其實居全體金控第二大，僅次於富邦金，由此也可見旗下龍頭券商元大證券威力。

統計結果也顯示，元大金旗下元大證券前11月稅後獲利220.65億元，不僅已等同於一家國內大型金控的獲利，若以元大證券公司和其他金控獲利相較，其實元大證券前11月的獲利水準，已等同於國內獲利排名第6或7的金控。

除了整個金控集團獲利表現亮眼，元大金的海外事業也積極進行擴大業務規模及新資金布局，其中，元大金7日也公告，為元大金海外獲利主幹的元大證券韓國子公司，董事會已決議將發行1兆韓元的電子短期公司債，發行期間將自明年1月1日至12月31日，發行天期上限為1年，對此元大金指出，主要因應業務資金調度所需，以及因應資金市場變動而進行該短期債券發行布局。