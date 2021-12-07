雲林縣四湖鄉、麥寮鄉3處重劃區農水路老舊破損，農民不斷反映影響耕作，縣府因此籌備經費進行規畫，將投入逾1億7200萬元改善，7日雲林縣長張麗善率縣地政處人員會勘，改善農水路總長度達3萬880公尺，可創造更優質的耕作環境，幫助農民增加收入。

張麗善7日率地政處處長黃凱達，邀縣議會副議長蘇俊豪、縣議員林深、林建鴻、四湖鄉長蘇國瓏等人，共同會勘四湖鄉南光、林厝寮農地重劃區，以及麥寮鄉麥寮重劃區農水路改善工程，藉此增進農水路功能，以符合現代化農業經營需求。

張麗善表示，林厝寮農地重劃區，早年重劃時田間農路寬度僅2.5至3公尺，加上給、排水路多為土溝，功能均已受損，不符合現代農業需求。藉由此次工程將農路拓寬為4至6公尺，並將給、排水路改為矩形溝。

張麗善說，林厝寮農地重劃區改善範圍遼闊，因此須分3年辦理，包括林厝寮（9）早期農地重劃區改善工程；林厝寮（10）第1工區、第2工區先期規劃；林厝寮（11）先期規劃。

四湖鄉南光農地重劃區，農路尚有21條僅鋪設碎石級配，由縣府補助四湖公所2800萬元，共同完成21條農路鋪設瀝青混凝土路面，長度6785公尺。麥寮農地重劃區，將改善崙南段1599地號東西排水，長度1780公尺，經費1000萬元。

黃凱達指出，3處重劃區共計改善農水路總長度3萬880公尺，工程總經費1億7285萬元。縣府除自籌經費辦理外，亦積極向中央爭取經費，全力幫助農民在良好的耕作環境下，生產更多優質農產品。