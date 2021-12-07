資深媒體人彭文正追查「論文門」2年多，近日加告總統府發言人張惇涵，引起各界關注。而據旅美學者林環牆公布論文門網路最新民調結果顯示，有96%的網友認為，蔡英文的博士論文學位，有明顯瑕疵，另有1.7%的人認為沒問題，也有1.5%的人認為，目前結果還不能判定。

林環牆7日透過臉書粉專「獨立觀察」公布論文門民調結果，調查期間為11月30日12月6日，共有2791人參與投票，結果顯示，認為蔡英文是假博士佔96.8%，認為是真博士佔1.7%，認為還不能判定佔1.5%。林環牆提到，網路民調不是隨機抽樣，結果僅供參考。

值得注意的是，彭文正提起自訴，指控總統府發言人張惇涵在蔡英文博士學位的記者會中涉嫌加重誹謗，台北地方法院6日開庭，張提出蔡英文的博士證書及證明文件，彭未到庭由律師表張，這些文書造假，聲請前總統陳水扁作證。對於為何自訴提告張惇涵，彭文正委任律師今表示，張惇涵的總統府發言人職務並不是正式編制，他負責的工作是新聞聯繫等工作，怎可能看過臉書就相信博士學歷為真。

本案是因彭提告，指控張惇涵明知蔡英文未在35年前取得英國倫敦大學博士學位，這是私人事務，但張卻在2019年9月12日開記者會踰越權限，指責、傳述毀壞他的名譽，涉犯加重誹謗、公然侮辱罪。

張惇涵到庭證稱，蔡英文於2015年申請補發的博士證書，早在2019年公開，8月29日他拿出來展示，且蔡英文當天就將照片PO上臉書，蔡英文確於1984年取得博士證書。庭末，法官諭知侯核辦。