基層派出所勤務量大，警政署同意31人以上的派出所得增置第二副所長，新北市共有60所超過31人，至今年12月已有24所增置第二副所長，警察局預計明年元旦再增36所，藉此提升派出所運作效能。藍綠民代則認為，應確實增補員額人數，而非由現有的巡佐兼任，才能徹底解決人力問題。

派出所得增置第二副所長，適時減輕現有繁重派出所正副主管辛勞，桃園、台中、新北等縣市警察局都展開規畫，新北市共有162個分駐所（派出所），其中60所超過31人，至今年12月已有24所增置第二副所長，但有些都是由巡佐兼任，實際人數並未增加。

國民黨新北市議員陳錦錠表示，中和、板橋、新莊等人口稠密區都應優先規畫，以中和警分局為例，轄區超過40萬人口，警員人數又是全國最多，各派出所應盡速增置第二副所長，才有助於各派出執行各項勤務。

民進黨新北市議員張錦豪指出，警察工作業務量繁重，交通、治安、防疫各項工作無所不包，各派出所正副主管統籌各項勤務規畫，基層警員權益要兼顧外，外勤第一線正副主管更應有完善的輪休制度，才能確保民眾安居樂業。

陳錦錠、張錦豪均認為，應確實增補巡官人數，才能徹底解決問題，而非由現有巡佐兼任，基層人力仍無法獲得補足。

警察局表示，以「巡官」兼任為原則，當巡官人力來源不足時，得暫由巡佐兼任，今年優先調整「46人以上」共24所增置第二副所長，預計明年元旦規畫調整「31人以上、未滿46人派出所」共36所，但仍視警政署派補行政巡官人力後，才能有更具體規畫。