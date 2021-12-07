徐尚賢及志工7日晚間持續在鳳山街頭宣講，呼籲四項公投投同意票。（取自民間鬥士直播頻道／袁庭堯高雄傳真）

公投前一週、「同意」方出奇招，自稱民間鬥士、罷捷發言人徐尚賢及志工7日下午隨垃圾車奔跑宣傳，繼續喊出「支持民進黨、四項公投投同意」。此舉遭民進黨高雄市黨部主委趙天麟批評造謠扭曲、觸犯《公民投票法》，徐等人在街頭宣講時直接回嗆「歡迎民進黨提告」。

徐等人下午4點半再度在鳳山集結，隨垃圾車奔跑，一路宣講，呼籲民進黨、國民黨支持者都投「四個同意」票，沿路有人認同，也有人不恥，所幸沒有擦槍走火。

趙天麟譴責徐等人用選舉奧步惡意造謠、扭曲民進黨的主張及捍衛的價值，並促警方積極偵辦，指徐等人的言論已觸犯《公民投票法》第35條規定，以強暴、脅迫或其他非法之方法，妨害他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票，或使他人為公民投票案之提案、撤回提案、連署或投票者，處5年以下有期徒刑。

另外，關於高雄市選舉委員會指出，民眾在街頭宣講公投立場沒有問題一事。民進黨部呼籲，市選委會要有作為，不要助長造謠、混淆事實。

徐回應，不要把反毒豬說成反美豬，把護藻礁說成反三接，直批「太扯了」，如此惡質的選舉文化、睜眼說瞎話是在介紹民進黨嗎？

徐強調，支持民進黨的好朋友當然可以投四項同意，為什麼不行？公投跟黨派根本沒關係，「我們愛台灣、愛土地、愛子孫，就是不愛吃毒，這有不對嗎？支持民進黨也可以把瘋豬仔肉趕出去啊！民進黨不是我們的爸爸，我們勇敢的台灣人自己做老大！自己做決定！」