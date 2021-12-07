全球晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀近日演講，再度提到英特爾執行長Pat Gelsinger對台積電、台灣說壞話，張忠謀解釋，就是因為台積電是很大、甚至是最大的競爭對手，英特爾想爭取更多美國政府補助才會這樣說。然而，Pat Gelsinger再度於奧勒岡州的演講上強調，希望能得到台積電、三星的政府等級投資補助，英特爾應該要更多。

綜合外媒報導，英特爾執行長已經有10年沒有在奧勒岡州商業領袖峰會發表談話。Pat Gelsinger指出，他絕對不會把製造業遷出奧勒岡州，當地有2.1萬人替英特爾工作，並擁有500家當地企業與英特爾有業務關係。

Pat Gelsinger也提到，英特爾在當地的投資500億美元，包括先進製程研發基地D1X工廠，並同時呼籲美國政府趕快執行520億美元補助的《晶片法案》（CHIPS Act），因為這將成為未來10年的半導體設計研究提供資金，因為半導體幾乎存在於每個設備。

Pat Gelsinger指出，全球目前只有3家半導體業者擁有先進製程製造能力，包括南韓的三星電子、台灣的台積電，以及美國的英特爾，前2者已經在政府補助當中受益匪淺，尤其是稅收減免的形式，是時候讓英特爾獲得更多了。Pat Gelsinger強調，美國過度依賴亞洲脆弱的供應鏈，這是重返美國製造的時刻。

據BBC今年3月報導指出，Pat Gelsinger才剛宣布英特爾IDM 2.0戰略政策，並強調他對於高達80%晶片製造落在亞洲「不甚滿意」，業界也有許多人對於台灣聚集超過6成晶片產能，由於兩岸局勢問題，恐怕會讓半導體供應鏈處在危險之中。目前英特爾在愛爾蘭、以色列、美國亞利桑那州都有晶圓廠，目前傳出在歐洲會有新的投資案，並預計在全球持續布局。

不過，張忠謀就在演講直指，若說台灣台灣不安全，加州也不一定安全，只要發生地震也會很慘，更別提發生第三次世界大戰，長程飛彈都打得到，全球將沒有一個地方式安全的。

Pat Gelsinger表示，晶片短缺正在打擊美國人生活，目前每輛3萬美元的汽車仍在等候2美元的晶片，從長遠來看《晶片法案》可以解決這樣的問題，在過去的傳統汽車半導體占比為4~ 5%，但在電動汽車，預計到 2030 年將達到 20%。