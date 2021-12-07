從命理角度來看，面相可看出一個人早年、中年和晚年的運勢，臉部人中以下的部位稱為「下庭」，包含耳垂、人中和下巴等部分，這些部位可反映一個人晚年的運勢，台彩特別統計過去頭獎中獎人的外貌特徵，可看出耳朵大且耳垂飽滿、人中深長、下巴渾圓的人晚年最好命，運勢順遂，能享清福。

▍1.耳朵大、耳垂飽滿

據台彩統計，2020年億元頭獎中獎人之中，大耳佔了44％，面相學中，耳朵不僅代表福氣，更反映了此人中晚年的運勢，如果耳垂的外型渾圓飽滿，膚色潤白，代表這個人的晚年生活很美滿，完全不需要為了金錢忙碌奔波，可以過著享清福的好日子。

▍2.人中深長

人中反映一個人的健康運，如果人中的輪廓明顯、外型好看，代表這個人身強體健，此生不太會因為病痛所苦，而且晚年運勢很平順，這種人生命力很旺盛，能夠把好基因遺傳給子女，在子女成長過程不會過度溺愛，所以他們的孩子往往能成為社會棟梁，闖出一番事業，又會主動孝順父母，所以他們晚年生活不寂寞，非常幸福。

▍3.下巴渾圓飽滿

台彩統計2020年億元頭獎中獎人之中，橢圓臉型的人佔56%，這種臉型的人往往擁有飽滿的下巴，下巴在面相學中與此人的晚年生活息息相關，如果呈現飽滿渾圓、有肉感的狀態，這種人富有責任心，而且懂得換位思考，會為了旁人著想，凡事都想盡力做到最好，所以無論在生活中或職場上都顯得非常可靠，幫自己的晚年生活打下穩固的基礎，這種人晚年很有福氣，手頭寬裕，完全沒有經濟方面的煩惱，兒孫非常孝順，過著令人羨慕的好日子。