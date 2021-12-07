為鼓勵在台移工打疫苗，衛福部長陳時中日前表示，不會處分前來打疫苗的逃逸外勞，不過新竹縣今天仍出現一名女移工，前往衛生局接種時，依然遭警方逮捕，中央流行疫情指揮中心稍早表示，經了解確實有熱心民眾向警方檢舉，不過女移工最後也獲得釋放，並順利完成疫苗接種。

指揮中心6日宣布，失聯、逾期居留的外籍移工前往接種疫苗，不會被逮捕，並指出前往接種時，僅需攜逾期證件，但新竹縣一名女移工前往衛生所接種時，卻被警方上手銬、戴腳鐐送回派出所居留，遭民眾痛批與中央宣布的內容出入極大。

我國失聯、逾期居留的移工超過5萬人，移民署規畫「在台逾期停居留之外來人口疫苗接種專案」，採「不通報、不查處、不收費」等原則，鼓勵失聯移工出面接種，不過仍須先去各縣市專勤隊開立自首書，並繳罰單，出入境管理局後續會編列名冊，請各地衛生所協助接種疫苗。

指揮中心發言人莊人祥回應，據了解，該名移工前往接種時，旁邊有熱心民眾前往檢舉，因此警方才到現場拘捕，但確認移工是為打疫苗後就釋放，最後移工也順利打完疫苗。