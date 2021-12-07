近期大陸上海、廣東省與內蒙古自治區等3地稅務局陸續發布《關於開展全面數字化的電子發票試點工作的公告》，宣布展開「全面數字化電子發票」（以下簡稱「全電發票」），並於12月1日起全面實施。勤業眾信聯合會計師事務所中國稅務資深執行副總經理陳文孝提醒，大陸全電發票的實施勢在必行，讓「以數控稅」趨勢越趨明顯，示警台商除隨時關注政策進程與變化外，也應掌握對稅務稽查帶來的影響。

陳文孝指出，面對金稅四期與全電發票的展開，未來企業的營運與財務狀況對稅務機關將是透明又即時，建議台企應先評估自身是否存在兩帳不一致狀況而盡速調整。同時帳務上關於應收應付款涉及外匯匯出入、存貨管稅帳差異處理與模具費收入的安排也是重點。

另外，企業也要考慮今後每期與跨期的財務稅務比率合理性。因為稅務機關已從「以票控稅」進至「以數控稅」，所以財稅數字變化與比率的合理性甚為重要，也應建立財稅數字預警系統。

至於大陸各地推動「全電發票」之後具體將出現哪些變化？ 陳文孝說明，首先是領票流程更簡便、開票方式更便捷，納稅人除透過電腦之外，也可實現透過手機APP隨時隨地即時開票。

同時交付及管理更即時，全電發票開具後，發票資訊會透過系統同步發送至受票方，使受票企業可第一時間查詢及下載；開票企業也可透過與ERP等財務系統的對接，實現發票報銷、入帳、歸檔一體化的操作與追蹤，優化企業對於發票之管理。

這也讓未來開票與收入認列時間更趨一致，過去因紙本發票傳遞時間，產生的收入認列差異將不復存在等。