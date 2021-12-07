台南市觀光協會今天到崑山國際學校拉白布條抗議。(曹婷婷攝)

台南市觀光協會理事長尤鎰鋒表示，租用崑山國際學校教室，前後投入1000多萬元打造優質硬體設備。(曹婷婷攝)

社團法人台南市觀光協會2016年向崑山中學承租校內蓮青樓當職訓、培育人才場地，每月租金8萬元，今年1月漲至8.4萬元，然校方以國教署未同意租用為由，稱契約無效，10月迄今發出4次存證信函，要求協會明年2月1日前搬離，協會今到學校拉白布條控訴「惡房東」。

台南市觀光協會理事長尤鎰鋒表示，雙方自2016年起與簽訂為期15年場地使用租賃同意書，但校方近來卻以國教署未核准為由，主張契約無效，片面毀約，並限期要求搬遷，且協會投資場地約2000萬元，校方也不願協商相關賠償事宜。

崑山國際學校面對於指控未出面，僅透過律師劉炯意強調，兩造契約未生效，協會提出的賠償，日後會由法院審理。校方也解釋，除了國教署未同意租用，教室老舊需補強，因此才要求協會遷離。

原名崑山中學的崑山國際學校，受少子化影響，加上2013年爆發學校積欠老師薪資糾紛等負面消息，重創形象，學生人數從2000多人下滑到僅剩200人，去年引進威爾森教育機構，主打雙語教育，積極力圖轉型，目前約300多人就讀。

尤鎰鋒表示，當年崑山中學爆發嚴重財務危機，基於協助學校度過難關，也希望學員有更好的學習環境，與崑山中學簽訂長達15年場地使用租賃同意書，至今校方已收租6年，前5年每月8萬元，今年漲為8萬4000元。

他質疑，6年來，校方在未取得國教署核准場地租借下，擅自在校方有財務危機時，租借給協會，一邊收租，一邊尋求有利財團接手，放任國教署核准與否等相關行政作業流程。他說，校方這段期間曾無故鎖大門，用各種手段企圖逼走協會，罔顧合約精神。他也提到，至今投入約1000多萬元硬體設備，突然被趕走，無法接受。

校方委由劉炯意律師表示，該場地使用租賃同意書因國教署未核准，契約未生效，因此要求觀光協會限期搬離，針對協會所提補償，則將交由法院審理。