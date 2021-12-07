在台積電尾盤拉高，以及航運、面板股走勢強勁下，台股今(7日)終場上漲108.71點，收在17796.92點，外資由賣轉買，買超2.61億元，買超最多的為群創，共買超10.9萬張，除面板股，外資還買超中鋼、中信金等鋼鐵以及金融股。

台股今日開高震盪，盤中一度下跌45點至17642.32點，後在台積電收高7元，貢獻指數約59點的拉抬下，指數收在17796.92點，成交值3742億元，三大法人合計買超18.36億元，其中，投信買超16.59億元，外資及陸資買超2.61億元，自營商則賣超0.84億元。

外資今日由賣轉買，買超前2名都是面板股，除了大買群創109,961張，買超第2名的友達，也買了38,324張，友達、群創收盤分別上漲3.79%與4.12%，收在21.9元與18.95元；買超第3至第10名依序為中鋼、中信金、台新金、大成鋼、玉山金、華泰、兆豐金以及宏碁。

在外資買超前10名個股中，共買超2檔鋼鐵股，包括第3名的中鋼，共買超20,075張，第6名的大成鋼也買超9,973張；同時，也買超4檔金融股，包括中信金、台新金、玉山金、兆豐金，其中已連續6個交易日買超中信金。

至於外資賣超前10名個股則為華航、大同、新光金、鴻海、聯電、日月光投控、元晶、華通、富邦越南(00885)以及美時。