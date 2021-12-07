民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案延燒，牽扯出網軍之亂，引發各界關注。民進黨台北市議員王世堅認為，現在浮上檯面的，只是冰山一角，並痛批這些網軍泯滅人性，是暗黑勢力，王世堅還透露，民進黨內有人迷信網軍，而他看到國內的各種網軍亂象後，也十分感慨。

針對林秉樞施暴高嘉瑜扯出網軍案外案，王世堅6日在政論節目《這！不是新聞》中表示，如果只是公關公司幫某個政團、政治人物，說他多好、會飛天鑽地，往正面去宣傳，都不用這麼高的價金。

王世堅指出，一定是做一些去毀掉別人，或霸凌、糟蹋對手，才會用到暗黑的力量，才會要這麼高的價金。這些浮出來檯面上的只是冰山一角，不只是某個派系，也不只某個政黨，國內各政黨背後都有培植這樣的暗黑勢力，也就是網軍，除了幫自己擦脂抹粉，最主要是要去糟蹋、羞辱、帶風向抹黑對手。

王世堅今天(7日)受訪時，痛批林秉樞是惡魔，法律應該要嚴辦、速辦他。王世堅認為，更可怕的是，他敢做這些駭人聽聞的事情，背後是有恃無恐，很清楚的，林秉樞是網軍頭子。接著王世堅接話鋒一轉，指台北市長柯文哲承認有網軍，國內各政黨、政治勢力、政治領袖可能或多或少都網軍護航，而這些網軍，說好聽一點，是幫主子造神，但最糟糕的是他們泯滅人性，他們這種暗黑勢力是出來幫主子消滅對手，這是最可怕的，躲在鍵盤後面，年紀輕輕就出賣自己的靈魂，用無人性的修辭、言論霸凌、攻擊別人，而這樣的現象已經出現好幾年。

王世堅也說，有一些沒是非的少數政治惡棍，因為有資源，豢養網軍當武器。「國民黨不是前一陣子才被抓包？我們自己民進黨也有少數人迷信這種暗黑勢力」。王世堅認為，政治的風氣要清明，「非常感慨，我再講下去喔…」。