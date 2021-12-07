1名時任陸軍步兵257旅的吳姓上兵去年8月被士官長發現僅站哨3小時，就擅自回寢室睡覺，事後他屢次懷疑士官長對他不公平，還打算越級向旅部政戰主任投訴，遭營長派人攔下，他竟當眾狂嗆長官「現在是怎樣！來外面輸贏呀」，事後法官認定犯下「廢弛職務罪」和「恐嚇上官罪」判4個月徒刑、緩刑2年。

判決書指出，陸軍步兵257旅該名吳姓上兵在3年前入伍後，隔年轉為志願役，並在257旅擔任補給兵，他在去年8月在彈藥庫「00-06」執哨時卻僅站了3小時就回到寢室、反鎖房門睡覺；當時莊姓士官長原本欲前往彈藥庫提醒吳男注意水溝裡有蛇時，發現對方不在崗位，才得知對方擅離職役。

事隔1個月該吳姓上兵因不滿該士官長任務分配不公，竟打算月即向旅部政戰主任報告，遭到營長命令張姓預財士攔下，他被要求先與營長面談，而張姓長官眼見他不願打消念頭，怒喝他「現在上兵都叫不動嗎？是不是？」他則暴怒回應「現在是怎樣！來外面輸贏呀」、「有種今晚出來輸贏」等語。

法院認為該吳姓上兵當時是現役軍人未恪守法紀，不但擅離崗哨還言語恐嚇上司，依《陸海空軍刑法》34條「廢弛職務罪」處有期徒刑3月、同條例49條第3項「恐嚇上官罪」判處3月徒刑，應執行4月有期徒刑，緩刑2年；據悉該吳男已於去年12月退伍。