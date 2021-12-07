皇將（4744）受惠美國市場需求持續熱絡、印度市場開始復甦下，自結11月合併營收以1.37億元，創下今年單月最高，年成長高達106.9％；由於目前接單能見度已看到明年第二季，，公司樂觀看待明年展望。

營運漸入佳境的皇將，累計1～11月營收8.97億元，年增3.68％。由於下半年營收快速加溫，預期第四季將是表現最好的一季，全年營收可望回到成長軌道。

皇將表示，公司製造中心在台灣，市場則是重點布局美國、印度、歐洲全球三大製藥市場，於美國加州設立北美總公司、紐約及印度設立辦事處，就近服務當地市場，並搭配遠端FAT驗機（線上驗收），讓皇將在疫情入境限制下，仍能順利出貨、裝機、完成驗收，維持正常營運。下半年美國市場快速復甦，拉動營收表現，印度市場也在疫情獲控制之後，第四季開始明顯復甦，兩大市場拉抬下，11、12月營收將穩步回升。

皇將以瓶裝藥品包裝設備為主，產品線相當完整，包括藥錠/膠囊數粒瓶裝包裝線、粉體充填瓶裝包裝線、液體灌裝瓶裝包裝線，客戶涵蓋全球製藥大廠及國內藥廠。以包裝形式來看，瓶裝涵蓋藥品與保健品，是最大的需求市場，也是皇將主攻的市場。由於產品線完整且客製化程度高，可快速滿足客戶需求，受惠疫情期間疫苗、檢測試劑需求大增，皇將貼標機出貨倍增，對業績有相當貢獻。

進入後疫情時代，皇將也積極加速原本規劃的市場布局，獨家代理韓國昌誠第一大軟膠囊成型機已有營收貢獻，進軍歐洲市場的腳步也將加快，歐洲直營中心預計明年上半年完成設置，配合各國代理經銷通路，增加能見度與市占率。隨著各國恢復舉辦展覽，皇將也開始參展接單，目前接單能見度已看到明年第二季，公司樂觀看待明年展望。