臺灣銀行7日宣布續辦111年至113年「築巢優利貸」，除了年利率1.31％之外，首購自住不限區域最高更可達8.5成，可說是公教住宅開辦以來最高的成數。

臺灣銀行指出，先前辦理108年至110年「築巢優利貸」全國公教員工購屋貸款，至今（110）年底，為唯一獨家具承作權的銀行。近三年的辦理期間承作績效良好，且從未發生不當搭售或強迫貸款人購買其他金融商品的情事，深獲公教員工信任與好評。

此次臺灣銀行繼續取得至113年底「築巢優利貸」承作權，亦無縫接軌提供更優惠的「築巢優利貸」予公教員工，其中最具代表性的就是成數85成，此外，台銀並新推出專屬優惠方案，包括築巢優利貸客戶辦理外匯、ATM跨行提現及其他業務等均有專屬優惠。

臺灣銀行說明，「築巢優利貸」適用對象為中央及地方各機關、公立學校、公營事業機構編制內的員工，申請人提供本人或配偶或與他人共同新購置的不動產均可辦理。

除了目前貸款年利率1.31％，免收開辦手續費、免收信用查詢費、免收提前清償違約金等優惠條件外，台銀亦對此次85成的成數指出，為協助無自用住宅公教員工購屋築巢，因此特別「不限區域」經評估後最高可貸成數從原本的8成放大至8.5成，大幅降低購屋自備款成數，並可搭配寬限期最長5年，減輕貸款初期還款壓力，公教員工將可靈活運用資金安心購屋。