場場都有旭日橙柳丁大放送活動。（柳營區農會提供／張毓翎台南傳真）

為了聖誕節活動，柳營區農會在田媽媽旁空地已設置大型聖誕樹。（柳營區農會提供／張毓翎台南傳真）

有感於前線防疫人員辛勞，台南市柳營區農會將在11日起，連續3個周六首次舉辦聖誕節活動，除了有安排民歌之夜、舞蹈演出、cosplay走秀及馬戲團等表演節目，也販售柳營冬天盛產的牛奶、旭日橙柳丁，另活動期間，醫護人員憑證件至柳營區農會田媽媽購物，各項產品可享有9折優惠。

柳營區農會將於12月11日、18日及25日晚上4點至9點，於柳營區農會田媽媽旁空地舉辦聖誕節活動；首先11日開幕日有「民歌之夜」；18日有專業舞蹈演出和聖誕cosplay走秀，還有聖誕老公公來贈禮；25日則邀請知名「創造焦點」團隊帶來馬戲團表演。

柳營區農會總幹事陳右欣表示，這次活動，場場都有地青農農產品大放送，希望透過一系列豐富多元活動，另外還有在聖誕市集活動中，安排不一樣的品嘗試吃活動及DIY體驗，如牛奶湯圓、牛奶奶酪及農會最熱銷的五行元氣小饅頭組，依時段發放品嘗券給民眾兌換。

陳右欣說，感恩疫情期間第一線的醫護人員，憑相關工作證件在柳營農會田媽媽購物，可享全館9折優惠，一般民眾也能在田媽媽及柳營農會全家超商，當日消費滿200送摸彩卷1張，最大獎目前是ipad一台，歡迎大家來看表演、品嘗在地美食。