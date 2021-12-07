林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處7日從台鐵局苗栗鐵道文物展示館迎回外借20年的SL-28蒸汽火車等5輛機關車、客車及平甲車。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）

民國60年代開始，林鐵新造的鋼體客車統一稱為「特別客車」，代號SPC (Special Passenger Car)為車門在中間的光復號專用客車，是繼中興號後第二種具服勤員小姐的列車。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）

11403-5吊掛至拖板車上。（林鐵及文資處提供／呂妍庭嘉義傳真）

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處，從台鐵局苗栗鐵道文物展示館迎回外借20年的SL-28蒸汽火車，讓逾百年的老火車頭等5輛機關車頭、客車及平甲車回到嘉義老家北門車庫園區，因車輛狀態良好，日後將配合2021台灣設計展做靜態展出。

林鐵及文資處副處長周恆凱指出，苗栗鐵道文物展示館近期有整修計畫，經與館方商量後，決定將駐外展示長達20年的骨董火車送回家，而此次共吊運回SL-28蒸汽火車、11403-1第一代柴油機關車、11403-5第二代柴油機關車、SPC2光復號客車及平甲6006等5輛，各具時代意義，「每輛都是寶」。

其中SL-28蒸汽火車製造已超過百年，周恆凱說，當年阿里山鐵路為適應森林和高山環境引進Shay型蒸汽火車，具有罕見傘形齒輪和直立式汽缸特色，在1969年阿里山鐵路啟用柴油機關車前，Shay型蒸汽火車為營運主力，直至今日仍保有迷人獨特的魅力，且當年奮起湖車庫就是28噸Shay大本營，這次迎回的SL-28，當時就配屬於奮起湖車庫。

另外像11403-1就是1953年製造第一代25噸級柴油機關車，是林鐵動力演化重要的環節，11403-5則是1955年製造的第二代25噸級柴油機關車，奠定了林鐵現代柴油化的基礎。

15F6006平甲車在早年主要是把原木從阿里山林場載運至嘉義市區的工具，此車在林鐵的編號原為平甲6006，轉贈台鐵局後，便套用臺鐵局編號改為15F6006。

民國60年代開始，林鐵新造的鋼體客車統一稱為「特別客車」，代號SPC (Special Passenger Car)為車門在中間的光復號專用客車，是繼中興號後第二種具服勤員小姐的列車。

為彰顯文資保存與歷史場域意義，林鐵及文資處近年積極協商運回在外車輛，包括2019年從竹崎親水公園運回SL-32和嘉義公園的SL-21蒸汽火車，目前SL-21正在整修中，預計明年3月將重現雄姿，上線營運。。

林鐵及文資處長黃妙修表示，感謝台鐵局悉心照護，車輛保存良好，完成階段性任務，回到林鐵老家後，將評估車況規畫配合台灣設計展在北門車庫園區靜態展示或未來的動態運轉。