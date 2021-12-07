加權指數今日上演「暴力式」拉尾盤，指數原本在平盤之下震盪，但在1點過後，指數突然往上急拉，如同一匹脫韁野馬一般，往上衝鋒上漲超過100點，由權王台積電與金控股領軍上攻，指數創近10個交易日新高！台股堪稱是Omicron南非病毒驚動股市以來，全球最強勢的股市之一！

難道這一個不尋常的「暴力」尾盤急拉，是在暗示12月台股有「暴利」行情嗎？筆者認為，這是非常有可能的事，因為Omicron疫情的利空，在上週就已經算結束過去了，相當多國家都證明Omicron確診者是輕症居多，全球目前也沒有任何一例死亡個案，所以股市先前反應過度，都會慢慢漲回來了，而台股已經漲在最前面。

台股之所以這麼強，除了防疫系統健全，最重要的就是台股資金行情太厲害，據金管會數據，外資11月淨匯入近1700億元台幣，創12年的新高，也創最強11月的淨匯入，如同筆者上上禮拜說的外資「求饒式買盤」已啟動，要不是Omicron病毒攪局，外資可能已經把台股買上18000點之上了。

因此，台股行情在這一波疫情風暴下能這麼強，就是有穩定的資金逢低進場，隨著中國大陸市場經濟放緩，很多對岸的資金持續回流台灣，加上，筆者獨家研究發現的南韓升息效應，最受惠的不是韓國股市，而是台股，因為上次8月韓國升息後，外資16天買超台股1400多億元，這次南韓又在11月底升息，熱錢預期流入亞洲，然後外資進到台灣來加碼買台股，以及12月內資的護盤與作帳力道，台股12月的資金行情會非常強勁。

因此，筆者認為不管電子類股或傳產金融類股等，像是台積電、聯電與半導體相關設備的股票，都有機會在這一波史上最強11月的外資匯入力道，再將台股往上推升，今天的暴力式拉尾盤，暗示12月的買股暴利賺錢好機會，台股可以樂觀期待，有機會突破歷史前高18034點！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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