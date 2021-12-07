新冠變種疫情再起、油價走跌，塑化報價拉回整理，惟台聚（1304）、亞聚（1308）及台達化（1309）在EVA報價高檔、銷量回溫支撐下，11月營收聯袂抗跌，交出年月雙漲表現。其中，亞聚11月營收10.54億元，月增11.78％，年成長82.76％，表現亮眼。

此外，台達化11月營收18.99億元，月增2.53％，年成長17.04％：台聚11月營收68.36億元，月增1.56％，年成長33.16％。至於華夏（1305）受制PVC報價趨緩，11月營收16.97億元，月減18.6％，但較去年同期成長11.28％。

亞聚、台聚今年在EVA一路飆高至每噸3400美元新高價，且目前價格仍達3095美元情況下，前11月營收各為86.49億元、659.79億元，年增72.25％、48.65％。另，華夏前11月營收188.83億元，年增56.68％；台達化前11月營收192.12億元，年增40.13％。

EVA目前全球需求450～470萬噸/年，過往每年需求成長約5％，但近年因光伏級（太陽能）需求明顯拉大，需求成長拉大至6～10％以上。

台聚表示，12月EVA訂單已接滿，且價格處於高價，今年營收可望創新高。部分今年未達標的中國太陽能裝機量可能遞延明年發酵，太陽能EVA需求仍不看淡，但明年EVA新產可能達120萬噸，預估價格將轉為高檔震盪，仍需觀察新產能否如期開出。

華夏指出，中國PVC開工率已回升至70％以上，庫存預期逐步上升。不過，第四季有韓國、日本及中東廠家計畫性歲修，估年底前中國以外亞洲VCM及PVC供給仍呈現緊俏態勢。

此外，印度第四季步入PVC需求旺季，且泰國、印尼及越南等東南亞國家逐步解封，預期年底前東南亞PVC進口需求持續成長。