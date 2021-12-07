融程電（3416）11月營收重返2億元水準，年增11.1％，月增10.1％。累計前11月營收達22.6億元，較去年同期大幅成長35.7％，持續改寫年度新高。

融程電指出，由於耶誕節前夕海運塞港問題持續惡化，船期受到影響等逆風因素干擾，影響訂單出貨，導致出貨不順，無法及時滿足訂單。不過，目前來看客戶拉貨動能不墜，後續訂單能見度維持良好，成長動能強勁，第3季營業利益率達到19.4％，創下單季歷史新高，產業耕耘效益顯現。

融程電在多項指標性大單入袋後，帶動營收持續放大，將使今年營收達到年成長3成，且公司正積極布局2022年首季出貨，致力達成原訂成長目標。此外，隨著營收顯著成長，預期規模經濟增加，以及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。

因此，公司目標維持2021年的毛利率在不低於34％的水準，因為規模經濟增加，採買原料成本下降，雖然面臨供貨短缺，但都可以克服。

展望後市，融程電2022年強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，包括汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。明年除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收挹注。

另外，融程電積極投入在公共安全應用整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比通訊轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整解決方案，預期將進一步擴大營運版圖。

融程電預期，在多項成長引擎挹注之下，目標未來5年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。