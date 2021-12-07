詹宏志被爆料曾送給林秉樞狀元餅，宅神朱學恒今在政論節目吃到同品牌狀元餅，大讚好吃，「有國策顧問的口感」。（取自TVBS新聞大白話）

詹宏志日前被爆料稱曾經送給林秉樞雲林二崙一家「狀元餅」，宅神朱學恒今日在政論節目現場切開同品牌狀元餅，直呼「這真的不錯吃，有國策顧問的口感！」

民進黨立委高嘉瑜前男友馬文鈺4日在記者會中指出，詹宏志曾送「狀元餅」給林秉樞，還傳訊強調「奉上的是來自雲林二崙的一家保留古風的傳統餅店」。

被點名的詹宏志，第一時間回應對林秉樞一無所知；4日下午，詹宏志改口坦承確實有「轉達訊息」給記者；4日晚間，他又發出2000多字聲明，承認他聯繫的「記者」是《鏡週刊》社長裴偉，但否認此舉是「壓新聞」，外界獵巫可以結束了。

宅神朱學恒今（7）日在政論節目《新聞大白話》現場，看到有同品牌狀元餅，當場切開品嘗，而且說要整盒帶走給郭正亮吃，不會留給謝曜州。

朱學恒邊吃邊說，今天吃的這一盒是蓮蓉蛋黃，蛋黃很漂亮，鹹淡得宜，「這真的不錯吃，有國策顧問的口感！」