國民黨台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等5人今日赴台北地檢署告發對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞洗錢。對此，民進黨立委管碧玲在臉書說「2300萬是假的，買藝術品是假的，用騙子的P圖去動用司法資源，是5傻」。徐巧芯也在臉書上發文回嗆，管碧玲身為立委，卻對於林秉樞的惡行視若無睹，「不只是傻，更是壞！」

民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴案，扯出綠營派系與網軍鬥爭，無業的林秉樞並被爆料有鉅額存款，台北市議員徐巧芯、羅智強、游淑慧等人質疑林秉樞誆稱為國安人員，且金流來源不明，7日上午到台北地檢署告發林秉樞涉嫌違反《洗錢防制法》、《刑法》僭行公務員職權罪、偽造私文書罪、恐嚇罪。

據了解，由於林秉樞相關案件，目前正由新北地檢署偵辦中，且林秉樞已因施暴高嘉瑜等犯行遭收押禁見，因此基於偵查事權統一，北檢受理後，擬將告發案移轉管轄至新北檢依法偵處。

對此，管碧玲今天在臉書上表示，2300萬是假的；買藝術品是假的！用騙子的P圖去動用司法資源，是五傻！

徐巧芯看到管碧玲的臉書貼文後，也在臉書上PO文反嗆，如果是P圖，就是偽造文書；如果不是，就可能涉及洗錢或逃漏稅，兩個我們都有告，少在那邊帶風向。她更直言，管碧玲身為立委，卻對於林秉樞的惡行視若無睹，不只是傻，更是壞！