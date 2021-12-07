遠東集團旗下紡織、水泥等事業在大陸遭重罰20億，集團董事長徐旭東日前投書媒體，憂心「逢中必反」現象愈來愈擴大，表明希望兩岸關係維持現狀，他一向反台獨，支持九二共識。被問到這是否是向中國大陸輸誠，前總統馬英九今天出席「2021第十九屆遠見高峰會」受訪表示，「這倒不一定，這是很正確的態度，因為我們的憲法也不允許台獨」。

馬英九致詞說，在中美競爭衝突下，台灣處於不確定的危險狀態，加上兩岸官方交流完全中斷，因此一有不慎，就可能爆發危機，蔡政府執政5年多來，在兩岸事務上看起來沒有太大發展空間，近來中國大陸禁止台灣水果進口，為農民帶來困擾，結果政府說要向WTO提告，此類做為造成很多不必要的誤會，把真正能夠解決問題的方法擺一邊，搞了半天還是一事無成。

馬英九表示，此外，他任內兩岸建立司法互助聯手打擊犯罪，任內抓到蠻多的，但蔡英文總統上任後，「這方面完全沒有聯絡」；今年是馬習會6周年，6年前沒有人認為兩岸會走向戰爭，可到了今年5月英國《經濟學人》稱台灣是世界最危險的地方，「我心理面很感慨，過去8年執政沒什麼了不起的成就，但至少讓兩岸關係產生和平與繁榮的結果，現在情況實在很不一樣」。

馬英九指出，兩岸不要說舉行蔡習會，即使想做其他方面的溝通都非常困難，他認為，兩岸若要接觸，必須有共同的政治基礎，當年馬習會就是有九二共識的共同基礎，雙方就有互信，至今政府好像毫無辦法能打破目前的僵局。

馬英九表示，他很憂心，因為僵局久了之後，難免不會爆出危險的情況，他希望雙方領導人，為了兩岸人民的福祉，盡快「謀和避戰」，這才是解決問題的唯一解方。