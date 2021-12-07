嘉義縣大林鎮萬國戲院老戲院活化，今年影視音計畫再獲文化部補助，18日起「老戲院‧新舞台」系列活動開跑，由萬秀天王豬哥亮大兒子謝順福策畫，今年的系列活動除過去復刻歌廳秀的形式外，更與嘉義在地兩所大學合作，讓大學生有更多舞台可以演出，讓萬國戲院除乘載豐富歷史意涵外，更成為培育創意、發展文化新力量的平台。

嘉義縣政府今天舉辦宣傳記者會，邀請台語歌手謝金晶、金曲歌王沈文程為活動搶先暖嗓開場，翁章梁表示，萬國戲院每一年都帶來非常精彩的節目，這次由謝順福總策畫推出強檔表演，不僅有老歌新唱，也提供年輕人舞台，融合各世代藝術人才一同參與，希望鄉親們注意檔期共同來享受。

文觀局指出，萬國戲院是台灣6、70年代表戲院之一，是戲院文化史上不可缺少的一塊拼圖，作為富含歷史意義的文化據點，2018年時受縣府正式認證登錄為歷史建築，同年獲文化部「直轄市及縣（市）政府推動地方影視音體驗及聚落發展計畫」補助，以「老戲院新體驗－找回曾經的美好時光」讓萬國戲院華麗轉身，形塑大林地方文化特色。

萬國戲院獲文化部110年度影視音計畫補助，將帶給民眾回味昔日黃金風華的台語歌舞劇、經典老歌、民歌、布袋戲精彩演出，並提供年輕世代演出機會、培育新秀的工作坊，為老戲院注入新動能，找到新可能。

文觀局表示，系列活動包括「舞台新芽」、「黃金風華－民歌時代演唱會」、「黃金風華-經典老歌新唱」、「老台新藝」等主題，邀請不同世代歌手及嘉義大學音樂系、南華大學民族音樂系等表演團體專場演出，也規畫多元、有趣的集客活動，邀請老、中、青世代共襄盛舉，活動自12月18日起到明年2月26日止，每周末於萬國開演，免費入場。