男星馮光榮在90年代演出多部瓊瑤劇，因此被封為「御用小生」，當年帥氣外表迷倒萬千少女，1997年驚喜和女星馬妞（馬維欣）結婚，但僅維持6年就離婚，之後又有一段5年婚姻，也是無疾而終；馮光榮淡出螢光幕許久，近日卻被爆出和人妻關係不單純，甚至到摩鐵開房，近期被女方先生提告，求償百萬，預計8日首次開庭。

據《ETtoday新聞雲》報導指出，一名許姓男子投訴男星馮光榮和其郭姓妻子關係曖昧，兩人去年7月透過社群軟體認識，更發現他們露骨對話，不僅有到摩鐵開房，甚至到馮光榮住處待了好幾天，不顧小孩只為了和他出遊；許男表示，一開始有特地和馮光榮表明自己是郭女先生，卻直接遭馮光榮封鎖。

許男在自行蒐證後，原本還想挽回郭女，但最後在郭女故意打小孩，讓他心死，因此在1月簽字離婚；而在確認郭女外遇對象是前藝人馮光榮，4月對馮和郭女提告，求償百萬元。據《聯合新聞網》報導，該案件因疫情影響，民事部分已獲不起訴，但刑事部分明（8）日將在新北法院首次開庭。

今年56歲的馮光榮畢業於國光藝校，1990年代開始參與多部瓊瑤劇，也被視為「御用小生」，打開電視幾乎都能看到他的帥氣身影；近年馮光榮鮮少有影視作品，據悉，他曾轉行當房仲，目前是一名國小游泳老師。