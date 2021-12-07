美國國家安全委員會印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）日前出席澳大利亞智庫主辦的研討會上表示，美國的戰略模糊政策沒有改變，1979年《與台灣關係法》構成了維護台灣海峽和平與穩定的基礎，它首先要求美國有適當的軍事力量來應對任何情況，其次是確保台灣擁有適當的防禦能力，第三是確保在台海發生狀況情時儘可能建立與密切夥伴們的關係與協商。

坎貝爾是在澳大利亞洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）主辦的印太地區研討會活動時對其執行主任富里洛夫（Michael Fullilove）介紹「印太地區操作系統」時做出上述表示。

據《法國國際廣播》報導，坎貝爾藉此機會闡述了美國總統拜登的地緣政治概念和印太政策。他在回應有關中共在高超音速武器等軍事力量發展時說，中共軍事能力與野心正在同步大幅上升。這不僅需要美國保持警惕，而且還需要決心仔細探索與中國對話和討論的場所，以避免誤解或採取可能破壞穩定或挑釁的步驟。

雖然如此，在針對中共軍事力量發展對台海形勢的影響時，坎貝爾指出，美國的戰略模糊政策沒有改變，幾十年來美中關係的偉大成就之一，就是看到台灣的顯著發展以及美國維護和平與穩定的能力。也因此確信1979年《與台灣關係法》所強調的決心仍然是維護台灣海峽和平與穩定的基礎。

坎貝爾說，美國的努力是多方面的，首先，也是最重要的，就是《與台灣關係法》要求美國必須有能力來應對西太平洋地區的任何情況；其次是確保台灣擁有適當的防禦性資產能夠阻止侵略，這已經進行了幾十年，仍將繼續下去；第三，確保美國就台灣海峽兩岸發生的狀況建立與密切的夥伴關係和協商。

坎貝爾表示，美國國會在台灣問題上有深入的參與，在這個組合中還加入一些其他的東西。因此在過去幾個月裡，一些國家更直接地發表意見，包括日本，包括澳大利亞、英國和其他國家，他們都認為維護台灣海峽的和平與穩定，符合所有相關方的戰略利益。必須強調，這是一個非常微妙的問題。也要理解它在美中關係中發揮的微妙作用。「我們也相信，如果美國是有目的且堅定的，並明確傳遞這些信息，我們可以維護和平與穩定，並確保未來保持現狀。」

坎貝爾表示，必須強調的是，在中國發生的事情中，美國不是旁觀者，美國一直是中國的支持者。「我所經歷與聽到最驚訝的事，是幾乎每一個接觸過的國家、不論領導層是誰，他們私底下表示，過去的5或7年來中國一直非常令人擔憂。無論是戰狼外交，或是像針對澳大利亞的很戲劇性的經濟戰。」 應該有更好的方式來描述這種現象，而它所表現出來的就是現在這個樣子。

坎貝爾認為，中國在南海、台灣海峽、東海有愈來愈多的行動，以及在中印邊境上的舉動，把這些加起來會看到一個更願意承擔風險、更加自信、更加堅定地採取其他國家認為是脅迫性措施的中國。這一特點是非常突出的。