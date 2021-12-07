33歲呂姓男子在疫情期間動歪腦筋，誆稱募資投資口罩公司，藉此向至少4人吸金900多萬。4被害人不堪損失，憤而找徵信社尋人，日前在在台北市大直五星級的萬豪酒店地下停車場逮到呂，呂押至民宅逼簽本票。北市警方獲報，循線逮捕10名嫌犯，依妨害自由、強盜、傷害等罪嫌送辦。

呂姓男子見疫情期間口罩熱銷，竟在外打著「集資做口罩」名號，誘騙投資口罩公司。47歲陳姓男子認為有利可圖，與其他3人陸續投資910萬元，豈料呂男收錢後，不僅投資案沒下文，沒紅利、甚至斷了聯絡。

陳姓男子等人驚覺被騙，放話要呂還錢，呂仍拒不出面處理債務。雖然被詐欺，但陳也不報案，找來張姓徵信社人員幫忙想私了，派員跟監搜尋，日前查知呂姓男子將車開到大直的萬豪酒店地下室，隨即通知陳等人到場想活逮。

陳、張一夥人在飯店地下室埋伏，等呂要取車離開時，一湧上前抓人，連同呂一旁的女子也一起帶走，押往某民宅。呂聲稱還不出錢，眾人便出手毆打教訓，並要呂用網路銀行轉帳2萬多元，並強盜取走呂身上的提款卡逼問密碼。

呂被打到傷痕累累，陳等人要求他簽下6張本票，總金額約910萬元，才讓他離開。事後呂向警方報案，警方循線逮捕陳與徵信社和涉嫌毆打、囚禁共10名嫌犯，移送北檢偵辦。