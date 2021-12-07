攸關體育界發展甚鉅的「運動產業發展條例」部分條文，今天經立法院三讀通過，為運動產業注入新活血，中華奧會林鴻道主席聞訊深感振奮與欣慰，感謝政府重視運動及體育發展的用心與決心。

林鴻道主席長期以來十分關心本法案的進度，不時向政府提出建言。11月22日更邀集立法院副院長、中職會長蔡其昌率領P.LEAGUE執行長陳建州、T1聯盟會長錢薇娟、東京奧運舉重金牌選手郭婞淳、射箭國手湯智鈞、「台灣巨砲」富邦顧問陳金鋒等體育界人士，一起赴立院拜會各黨團為體育界請命，呼籲儘速通過「運動產業發展條例」第26條之2修法，增訂企業捐助運動產業的抵稅額度，提升企業擴大參與體育的誘因。

林鴻道主席深慶一切努力終於開花結果，立法院會7日三讀修正通過「運動產業發展條例」部分條文，其中新增第26-2條明定教育部為促進職業或業餘運動業及重點運動賽事的發展，得設置專戶，辦理營利事業捐贈有關事宜，用於發展職業或業餘運動及相關賽事。

林鴻道主席代表體育界感謝立法院通過這個修正案，他特別強調此次修法對體育界非常重要，有了企業資源的投入與贊助對於發展職業、業餘運動或相關賽事有很顯著的幫助，因為僅靠政府的幫助，力量還是有限，需要各界共同的支持與協助。如今政府提供企業優惠與誘因，大力支持體育發展，定能為選手爭取更好的環境與資源，創造體育發展的榮景。