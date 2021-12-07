長照2.0的宗旨是希望個案能在熟悉環境中度過晚年，實現在地老化。市議員陳清龍7日為民請命說，但長照2.0只是預防及延緩個案的失能狀況，若個案的身心已經退化到最差，最終勢必只能選擇外籍看護或是24小時住宿型機構的介入，籲請政府鬆綁收費標準，給業者一條生路，避免一家家轉型老人日照中心或面臨歇業。

衛生局表示，為確保長照服務品質並保障民眾權益，於明年起訂定「台中市政府特約長期照顧服務單位品質管理記點規定」，該機制依循衛生福利部「直轄市、縣(市)政府特約長期照顧服務契約書參考範本」內容，並依台中市長照服務實務現況調整訂定。

陳清龍指出，所謂的24小時住宿型機構，有分二種，一種是衛生局為主管單位的護理之家，以及社會局為主管單位的老人養護中心。目前實際執行的狀況，每一家住宿型機構都是一床難求，比中國醫的床位還難找，更不要講社會局安置中低收的床位。

那為什麼低收入戶一直轉不進去機構，因為老人養護中心的床位不能超收，收費標準也不能提升，現在萬物皆漲，現在連一碗餛飩麵都漲，但老人養護中心的費用卻沒有漲，雖然現在這個老人養護中心屬於社福機構，不能營收，但也不能讓他賠錢。

陳清龍表示，每個人都知道護理之家跟養護中心都沒床，現在個案家屬都很聰明，如果想要便宜的就去排養護中心，現在就是每個月二萬七以及二萬九，還包含吃跟住，紙尿褲等等。相對護理之家在衛生局管理下，收容的對象為0至99歲，並不像養護中心有65歲以上的收容限制。

陳清龍說，面對萬物皆漲，每位業者都想做一個好的品質的單位，可是如果收費標準無法提高，沒有多餘成本去應用在人力和設備上，要怎麼才能提升品質呢？很多老人養護中心的業者都轉成日照，這類小型業者因為無法生存，最後消失，剩下來的機構都是很努力地在撐著。

衛生局強調，記點規定依據不同違規情節予以不同點數處分，採循序漸進式原則，並以輔導單位改善為主要目的，每次違規記點時，均會通知單位說明及改善，達五點時，暫停派案一個月；達十點者，暫停派案二個月；達十五點者，則暫停派案三個月，期望透過記點機制，提醒特約服務單位注意相關缺失並即時檢討改善，以提升台中市長照服務品質。長照特約服務單位也需衡酌服務量能、人員管理幅度及加強人員教育訓練，落實服務品質管理及把關，以維護個案權益。