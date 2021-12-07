陳姓男子去年2月自香港搭機返台後，卻在居家檢疫14天中6度外出，不但買炸雞吃、還到泰式料理店和友人聚餐，甚至公然放上社群媒體Instagram炫耀，事後更自承無違規，詐領防疫補助金1.4萬元，經桃園市政府核對發現揪出不法送辦，陳坦承不諱，桃檢依詐欺罪嫌起訴。

30歲陳姓男子去年2月18日搭機從香港返台，依規定得居家檢疫14天，但陳卻將防疫規定視為無物，20日先溜出門買肯德基，以為神不知鬼不覺，隔天中午、傍晚又2度出門，22日深夜甚至跑到瓦城餐廳和友人大啖泰式料理，還開車載友人返家，26日、3月2日也違規開車外出訪友。

陳男結束居家檢疫後，明知6度違規、未落實防疫規定，5月19日還敢向龜山區公所申請防疫補償金，虛偽填載申請書具結沒有違反檢疫規定，以此詐領每天1000元、總計1.4萬元的補償金。

直到市府比對發現有異，調閱陳男通聯紀錄，發現他基地台位置不在居住地，且警方監視器雲龍系統也紀錄到陳的轎車出門狀況，檢警還揪出陳男將外出用餐、聚會的情形都放上個人社群媒體炫耀，社會局轉知警方查處送辦，陳男坦承不諱，輔以路口監視器、通聯記錄等，桃園地檢署檢察官認為陳男違法情形明確，偵結依詐欺罪嫌起訴。