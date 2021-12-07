李伯璋年近七旬，約會對象年約30出頭，李稱對方是乾女兒，但兩人卻如情侶般十指緊扣。（圖／攝影組）。

健保署長李伯璋今遭《週刊王》爆料疑似戀愛ING，被直擊與一名目測約30歲的氣質女性約會，兩人還有十指緊扣的牽手動作，李伯璋今澄清對方是「乾女兒」，但女方背景也遭揭露，據了解該女除了在中研院任職，也身兼健保署兩項委員職務，健保署今日回應「不會以私害公」證實此事。

被拍到夜會氣質女，還十指緊扣在大街漫步，李伯璋今早出面澄清，對方是「乾女兒」，兩人在學術研討會上認識，是個孝順的女生，曾經為奶奶吃素10年，「學問、做人、做事很好，那天2人一起吃飯，剛好有空檔就送她回去，就這樣」。

對於週刊報導，女子僅以簡訊回應：「謝謝您，媒體過度解讀，我自己也是早上才看到。署長是家人就認識的長輩，也是我敬重的長者，很遺憾媒體作不實渲染，對當事人造成傷害！」

據了解，該名女子任職於中研院，在健保署擔任法律諮詢小組委員、全民健保資料人工智慧應用管理審議會委員等，如今職務是否會因緋聞生變？健保署僅回應，「不會以私害公」，未有其他進一步說明。