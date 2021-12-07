民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，扯出綠營網軍案外案。資深媒體人黃揚明指出，有人向他爆料，林秉樞曾對綠營友人宣稱由他操作的匿名側翼粉專叫做「母湯害台灣」，經營到現在也算是一個已經養成熟的粉專；同時，黃揚明也提出了4點該粉專與林秉樞的線索。

黃揚明今天(7日)在臉書上發文表示，自己接獲爆料，林秉樞曾對綠營友人宣稱由他操作的匿名側翼粉專叫做「母湯害台灣」，這個粉專2019年3月12日建立，目前有2萬3千多個粉絲、2萬6千多人追蹤，算是一個已經養成熟的粉專，且根據臉書頁面顯示，該粉專僅1個位於台灣的使用者負責管理。

黃揚明指出，該粉專與林秉樞能連結的線索如下：

1.11月23日下午4點54分，該粉專發了最後一篇批評馬英九的圖文後，至今已超過14天未更新。（11月24日為林母告別式、11月25日以後則忙著到處聯絡人脈壓新聞...11月30日事件爆發、被捕）

2.11月19日上午10點34分，該粉專引述了前立委段宜康臉書於當天9點11分攻擊顏清標的貼文。

3.11月11日傍晚5點49分該粉專發文後，間隔了將近4天沒有發文，直到11月15日中午12點40才更新。（施暴事件發生在11月11日晚間，限制高嘉瑜自由至13日晚間）

4.今年8月4日，該粉專曾分享高嘉瑜呼籲政府五倍券現金、數位券一起發放的圖文。

黃揚明彙整了該粉專的貼文後發現，該粉專11月11日以前原本發文頻率蠻高，但在11月11日晚上以後，只發過3篇，且經營的過程中，在風格上也出現轉變。一位熟悉網軍操作的人士對黃揚明說，研判該粉專的經費只到2020總統大選，選後可能就由林一人管理，因此改採低成本模式運作，等待業主發包再重啟運作。