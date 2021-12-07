樹木的存在是推動低碳城市的關8鍵。市議員陳清龍7日指出，但台中市推動低碳城市10年來，卻未有專責管理維護樹木的單位，市府不應讓各單位分散預算及人力，而是要整合並成立專責處級單位，讓低碳城市的基石更加穩固。

陳清龍指出，台中市政府現行的樹木管理是分散在各個單位裡，其中建設局為最大宗，有公園景觀管理科，其下的養護工程處有公園景觀維護科，養護、維護又分散在各隊、各區公所。

另外，觀光景點如自行車道的樹木屬觀光旅遊局；學校裡的樹又屬各校自行管理，老樹、苗圃屬於農業局，各自管理又讓各局處無法適當地編列預算，亦無專業人力負責，這看起來有管理又似乎沒有的現象，不應繼續存在。

陳清龍說，新北市政府在9年前(民國101年)成立「綠美化環境景觀處」，除綠美化及養護市容景觀外，更是包辦了樹的一生，從培育苗木、經營苗圃到樹木的保護建立修建認證制度，更是將記錄了自然環境變遷、人文歷史的滄桑、先祖的情感及信仰的崇拜的老樹列為「珍貴樹木」，以更好的好護這些具有多元價值的資產。不論是因工程或開發需移植之公有樹木，均提供其可永久安身立命之移植地點，不僅使原本可能遭砍除之樹木得永續生長，也讓老樹的歷史得到延續。

陳清龍強調，台中市力行推動低碳城市以十年之久，更應知道樹木對減碳的重要性，市府應整合負責管理樹木的單位，並成立類似於新北市政府的綠美化環境景觀處且為處級以上之單位，以達空氣換新、低碳城市之目標。