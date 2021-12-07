二期水稻進入收割期，台東縣池上鄉農民將稻草收集綁扎成1束1束等候曬乾，青農魏瑞廷說，稻草回收再利用，可以讓農業廢棄物循環再利用，倘製成生物炭還能減少碳排放量，減緩溫室效應，而將稻草或稻殼炭化製成生物炭，或循環再利用稻草還可以賺外快，讓廢棄的稻草變黃金。

池上鄉一年四季有不同的美景，二期水稻收割後，稻田裡1束1束的「稻梗」排排站，成為鄉間的特殊景緻。

池上青農魏瑞廷表示，以往農民都會露天焚燒稻草，造成空氣汙染，近年農委會鼓勵農民不要燒稻草，將這些稻草保留下來曬乾後成為循環再利用的農業資材，像可以用來覆蓋薑田，水土保持的邊坡也可使用，現在已有人專門在收購，缺貨時還頗為搶手。

另外，魏瑞廷說，依據研究報告顯示台灣農田土壤中的有機碳含量偏低，透過有機耕作和友善土壤的「再生農業」，可將碳以有機質的型態封存在土壤內，以減緩溫室效應，未來期望透過相關規範，讓池上農業全面朝有機生態方向邁進，把廢棄的稻桿回歸土壤或變成「生物炭」的方式，讓稻農透過販賣「碳匯」的方式有利可圖。

台東縣環保局指出，二期水稻收割後，農民焚燒稻草本來就比較少，但是整體而，露天焚燒稻情況已經減少許多，而今年全縣也有112公頃的稻草再利用，已協調農會等單位將這些稻草做成編織品、稻草迷宮等，另外也有44公頃的稻草製成益菌肥，同時，第八河川局在進行裸露河床揚塵防治時，也會向農民收購稻草，編織成蓆覆蓋。