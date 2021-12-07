先前有媒體報導指稱取得一份ATM交易明細表，發現無業的林秉樞疑在永豐銀行末四碼4465的帳戶中，竟有超過2300萬元餘額，而資金來源令人存疑，又傳出有購買骨董、藝術品，疑似用來洗錢或賄賂等各種傳言。對於外界有聲音質疑，交易明細顯示有2300多萬元是P圖，有媒體人今天也提出個人最新分析。

對於林秉樞與銀行的往來狀況，永豐銀行表示，「客戶與銀行的存款往來等都是個人資料，無法對外提供」。

臉書粉專「逆風的烏鴉」7日撰文分析該收據真偽性，他指出，從兩張提款單揭露的資訊露出的8碼來看，這兩張提款單的帳號應該是同一個。但這是否意味一張是真的，一張是假的？當然不能。因為這兩張提款單的日期，一張是109/9/28，一張是109/11/9，中間有大約一個半月的空檔。所以，造假是一種可能，但在這一個半月之間有一筆非常大的金額入帳，也是有可能的。

「逆風的烏鴉」稱，自己不是P圖專家，但從台新這張提款單看，要說是「P圖」顯然是有點勉強的。第一，他在23364928的帳戶餘額上，出現了2次，也就是說P圖得P兩次。這看似為不足道，但要把整個P圖P到這種境地，應該有一定的難度。第二個也是重點，期從台新這張看，隱隱約約還可以看到單據背面的文字圖樣透過正面，而且範圍很大；如果能做到這個程度，應該算是非常厲害的人了吧。

因此，他的結論是：有可能是P圖，但他個人不認為是P圖。

對於提款單若不是P圖，是否就代表林秉樞一個多月時間忽然賺了2000萬？「逆風的烏鴉」說，這也不必然，因為這筆錢的所有錢屬於林秉樞是一種可能，但只是「暫時存入林秉樞帳戶」也是另一種可能。兩種可能性都存在，但，後者的可能性大於前者。

如果這筆錢是「暫時匯入」，也有幾個可能性可以推敲。第一個可能性是如同報導說的，林秉樞為了顯示財力，所以常常出示這張提款單，只是他不知道用了甚麼方法(借款？)讓自己帳戶多了2000萬元，等有這張證明再還回去。第二個可能，這是屬於某個團體的錢，有其他的用途，只是暫存在林秉樞帳戶裡。

當然，這兩個可能也可以合而為一，就是有一筆屬於其他團體、個人不知道要拿來幹嘛的錢，經過林秉樞的帳戶再出去；然後林秉樞再在錢還沒匯出前，弄了這張提款單來「證明自己財力」。

如果真的是如此，那麼值得進一步查察的是：這筆錢到底是誰的？是要做甚麼用途？還有，前一篇報導如此兇猛的鏡周刊，這一篇卻如此輕信「P圖說」，是為什麼？

很巧合的，這兩張提款單取款金額都是20000元。但說穿了不希奇，因為這是跨行提款單筆交易的上限；但有趣的是，提款單卻都「外流」了。台新那張還可說是林秉樞自己傳出去的，但中國信託那張卻是號稱是他的「K姓秘書」持有的。甚麼樣的情況，會把兩年多前、不是自己的提款單保存到現在？

「逆風的烏鴉」續指，要串起整個故事，他認為還是要從政治來下手。2019年9月，林秉樞的存款應該確實「只有」377萬，但這段時間內有要拿來做其他用途的大約2000萬元入帳，保存中信那張單據的目的，就是日後要拿來佐證「林秉樞本來沒有這筆存款」的證據。換句話說，誰握有這張單據，誰是那2000萬的關係人可能就最大。

至於最新的報導何以直接認定是「P圖」？直接想想現在民進黨要把林秉樞塑造成甚麼形象就知道了。前一篇報導傷民進黨很重，這一篇還回來，以鏡周刊的背景來看，應該不讓人意外吧？因為套好是P圖，金流和洗錢問題就不用查了。