蕭秉治在〈WILD〉MV水裡來火裡去。（相信音樂提供）

蕭秉治新歌〈WILD〉敲響工人靈魂意識勇敢的去挑戰命運。（相信音樂提供）

蕭秉治新歌〈WILD〉敲響工人靈魂意識勇敢的去挑戰命運。（相信音樂提供）

蕭秉治從「凡人」脫胎蛻變成《狂人》！繼釋出單曲〈不留活口〉為第二張創作專輯《狂人》揭開序幕，再度推出專輯的首波命題序曲〈WILD〉，靈感來自電影《小丑》，電影主人翁的經歷引起蕭秉治共鳴與反思，他說：「電影描述的是一個被社會遺棄的邊緣人內心的狀態，從隱忍到爆發的過程，同時也是這世界上大多數辛苦人的縮影，希望聽完這首歌的大家都能夠更勇敢的去挑戰命運，創造屬於自己的夢想人生。」

蕭秉治再度夥同搭檔山地人共同製作〈WILD〉，團隊特別打造一具3D列印製作的「犬之王骸骨」面具，也象徵著「犬」＋「王」的「狂人」面貌，蕭秉治在MV裡戴上「犬之王骸骨」面具，是敲響靈魂意識的正義推手，而身著工裝的他，卻也同時代表如你我般的平凡身分。巨大的工廠是社會的投射縮影，被公司壓榨的工人，製作名為「快樂」的產品，最終當不公不義的力量入侵，破壞運轉時，每個人都能被激起挑戰命運的勇氣，群起反抗獲得正義。

為此拍攝MV時，蕭秉治也陷入「水深火熱」之中，最後工人獲得正義重生那一幕，在點燃火堆的工廠外，所有人在大雨中狂歡，有雨男封號的蕭秉治也笑說：「之前是表演遇到暴雨，這次是劇組製作的大雨，和水特別有緣，也希望《狂人》遇水『狂』發。」