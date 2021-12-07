桃園市環保局在環保署支持下，於虎頭山創新園區試辦自駕掃街車，面對安妮人偶從路邊竄出，能即時感應判斷後停下，有助提升掃街安全。（蔡依珍攝）

桃園市環保局在環保署支持下，於虎頭山創新園區試辦自駕掃街車，面對安妮人偶從路邊竄出，能即時感應判斷後停下，有助提升掃街安全。（蔡依珍攝）

來自各縣市的環保人員，今也特別在環保署環境督察總隊長李健育率隊下，到桃園虎頭山創新園區觀摩。(蔡依珍攝)

清運車輛會將里程、溫度、速度、油耗、路徑等資料回傳到環保清運車輛行控中心。(蔡依珍攝)

清運車輛會將里程、溫度、速度、油耗、路徑等資料回傳到環保清運車輛行控中心。(蔡依珍攝)

垃圾清運和市容維護有賴第一線清潔人員，但站垃圾車後收運、清晨掃街等都易發生風險，桃園市環保局在環保署支持下，在虎頭山創新園區試辦智能垃圾車和自駕掃街車，前者搭配互聯網以8顆鏡頭即時監控示警，後者則能即時判斷各種路況反應，降低第一線人員的職災風險。

桃園市環境清潔稽查大隊長羅文林說，桃園市的垃圾車都有加裝GPS，但發生意外或交通事故仍得返隊後拔下記憶卡或透過路邊監視器還原事發經過，失去時效性，環保局試辦智能垃圾車，在1台營運中的垃圾車的駕駛室和環狀周圍加裝8顆鏡頭，並透過5G回傳，可即時了解收運狀況、耗油量等，更可針對車速、司機精神狀態、輪胎車況等提出警示，因應各式突發狀況。

羅文林也提到，清運車輛會將里程、溫度、速度、油耗、路徑等資料回傳到環保清運車輛行控中心，就成珍貴的大數據，透過智慧化管理，讓車隊更有效率，優化清運品質。

另外清晨街道清潔最容易發生危險，自駕掃街車可即時判斷各種路況並適切反應，像是紅燈停、遇人急煞等，也能深入人煙罕至的高架橋下、速限較高的快速路段等，降低第一線掃街人員的職災風險。

來自各縣市的環保人員，今也特別在環保署環境督察總隊長李健育率隊下，到桃園虎頭山創新園區觀摩智能垃圾車和自駕掃街車，李健育說，像是垃圾車後站立規定限速15公里內，改裝警示後更能兼顧安全，可成為未來各縣市添購新垃圾車的加裝設備之一。