休旅車先是出現在畫面左側。（翻攝臉書社團《宜蘭知識+》）

休旅車倒退到右側行人穿越道上停下，接著右轉離開。（翻攝臉書社團《宜蘭知識+》）

電影「天能」時間倒轉的經典畫面在宜蘭上演？一名女網友分享影片，在宜蘭大學附近路口停等紅綠燈，竟然有一輛休旅車從十字路口左側「倒退嚕」到右側行人穿越道上停住，接著右轉離開。女網友看傻眼，直呼「這樣太危險！」，眾多網友也驚呼：「我看了什麼！」、「我以為倒帶」、「你居然遇到天能了」。

一名女網友在臉書社團《宜蘭知識+》貼出一段19秒行車紀錄器影像，並發文：「如果有人認識這台車請轉告她，這樣太危險，嚇死我」。

影片中只見一個十字路口，多輛機車、腳踏車在等紅燈，但前方綠燈的道路上，突然有一輛休旅車，從鏡頭左側出現，用「倒退嚕」的方式直分順暢地開到鏡頭右側的行人穿越道上停住，接著右轉揚長而去。

眾多網友也被這段19秒影片驚呆，紛紛回應：「我看了什麼！」、「我以為倒帶」、「你居然遇到天能了」、「我還以為倒轉還是錄ig的動動」、「我以為是回放畫面」、「靠腰，我以為他在倒帶……」、「我還以為我眼花了…有夠扯」。

有趣的是，因為該車「倒退嚕」得實在太流暢，不少網友一時沒看出來端倪，反而把焦點放在鏡頭中央一位停等紅燈的女騎士身上，以為是女騎士怎麼了。而該名女騎士竟也在影片下方留言回覆：「我也以為機車怎麼了，因為我就是騎摩托車那位....」、「剛看影片我以為我怎麼了，原來你跟我看到是一樣的轎車」。

而據自由時報報導，警方表示，該路段並非道路交通管理處罰條例55條限制路段（彎道、坡路標誌路段等），確實可以倒車。根據影片，不排除車輛一開始就在西向車道，直接倒車行駛；但若車輛是從東向車道駛入西向車道再倒車，駛入西向車道的動作，違反道交條例45條第一款「不依規定駛入來車道」，可處600元以上1800元以下罰鍰，但這需要民眾提出民間監視器或完整行車紀錄影像舉發。

不過警方仍呼籲，車輛若錯過路口，應往前行駛，找適當路段迴轉，路段中間倒車，容易發生車禍，別為了一時方便，承擔這樣的風險。