福爾摩沙台新夢想家籃球隊今年邁入第五個球季，夢想家董事長張承中、總經理韓駿鎧、董事陳立宗皆出席與媒體分享本季球隊的目標與展望，也特別邀請P. LEAGUE+ 執行長陳建州與會。現場除與大家傳達本季主題口號、視覺與全新合作外，總經理韓駿鎧更特別向大家介紹，新的一季田壘將正式擔任球隊球員發展總監一職。

總經理韓駿鎧表示，壘哥擁有豐富的賽場經驗，退下球員身份後，他也能夠傳授自身經驗予球員，不僅是實際的場上建議，更能協助球員們強化心理素質。「從組建球隊到關於防護員的配置等我都可以與壘哥討論，球團這邊可以透過壘哥更了解到真正球員會需要什麼，如何提供更多的協助，所以壘哥今年在我們團隊中扮演很重要的角色！」

球員發展總監田壘則提到，很開心也感謝夢想家給予的機會，讓他在球員生涯結束後還能繼續待在籃球圈努力，談到目前特別需要協助的球員，田壘則笑著說道，「每一位球員其實都蠻需要幫忙的！」但他也特別提及，同位置的球員像是李德威，自己會有較多的想法與建議，也可以更快速地提供協助。「很期待新的賽季能夠從不同的角度與團隊共同打拚，一起往前邁進！」

本季台新夢想家精神口號為「無庸置疑 NoDoubt」，以衝破層層玻璃的意向象徵夢想家將突破質疑、打破框架，充滿自信、無庸置疑地成為更好的自己，並以精彩表現回應每一份的支持與鼓勵。總經理韓駿鎧表示，走到了第五季，夢想家熱愛籃球的初衷始終沒有改變，新的一季我們更將無庸置疑地持續築夢，踩穩腳步用實力說話。

本季台新夢想家於臺中打造全新主場，斥資超過2500萬元整修球館，添購全新楓木地板、升級硬體設備、翻新休息室、主場商店等，總經理韓駿鎧提到，夢想家真的在新主場投入了很多心力！「雖然這個場地本身即是體育用地，不過因為一直以來都不是一個正式的籃球場，加上場館形狀特殊，所以不管是維修，或是搭建符合職業賽事規格的設備上都較為棘手，但我們還是非常興奮且期待可以帶給球迷更好的觀賽體驗！」