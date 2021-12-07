美國華爾街日報(Wall Street Journal)報導一則獨家：指中國大陸打算在西非小國赤道幾內亞，建立第2個永久海外軍事基地，同時也是第1個面向大西洋的基地，「恐威脅到美國東岸」。然而這則報導來源不明，美國華府官員也並未證實，因此軍事分析師張競博士就直接批評「典型的西方媒體造謠」，並呼籲閱聽大眾「不要看到西方媒體就喪失判斷力。」

中華戰略學會研究員張競博士在個人臉書上，批評華盛頓郵報在造假新聞，只能說，「謠言年年有，沒有今年多！」

首先要提醒，雖然赤道幾內亞(Equatorial Guinea)國名中有「赤道」字樣，但該國國土並非位於赤道，各位只要查閱地圖，就可以確認此項有趣的事實。(該國全境在赤道以北，真正有赤道通過的是赤道幾內亞的南方鄰國-加彭共和國)

其次是赤道幾內亞共和國政治情勢與地緣戰略價值，其實都很清楚明確，不論就任何觀點來說，中國大陸並無在該國設立軍事基地之動機與理由。

不要聽到外國媒體報導就深信不疑，不要看到洋文就變成毫無抵抗力，聽到洋和尚唸經，就被騙得團團轉。只要有點腦袋想一想，過去十年內，中國大陸在此處曾經有過任何軍事活動嗎？有任何足夠誘因要在非洲此處進駐軍隊，而且情況重要到專門設立軍事基地嗎？

張競強調，診該篇報導沒有來源，僅稱「依據機密情報」，或是「轉述匿名官員」；然而，卻沒看到美國政府內有誰因為洩密被處份或起訴，似乎美國政府對此類媒體爆料，擺出默許態度，好像美國政府軍事體系，從來不去管束洩密，有這種可能嗎？

真實是，中國大陸確實在在赤道幾內亞投資，蓋了個港口，如此而已，結果西方媒體開始充份發揮聯想力，繪聲繪影編織謠言。類似的造謠劇本在過去十年已上演幾十遍，結果最後解放軍所選定的第一個海外補給基地-吉布地(Djibouti)，反而西方媒體從來就沒預言過，還相信西方媒體的分析能力嗎？

另一個事件發展可以佐證華盛頓郵報在胡說八道，也就是美國國防部發言人約翰柯比(John Kirby)的例行記者會，回答記者涉及此議題之發言內容：

記者：我相信你(指柯比)已經看過《華爾街日報》關於中國試圖在赤道幾內亞尋求軍事基地的報導。你能確認此事嗎？

柯比：….我只能說，中國在當地的活動，其潛在目的確實引起我們對國家安全的擔憂。

記者：能不能說具體一點，讓民眾瞭解其中一些可能。

柯比：好吧。就像印度-太平洋地區一樣，中國在非洲，利用他們的國力、經濟力量在增進當地的影響力，他們是為自己的國家安全在發展。但我們認為，最終不會為改善那裡的安全穩定，非洲國家能得到的利益也有限。當然我們尊重他們的雙邊關係。

記者：能不能確認中國正在那裡試圖建立軍事基地？

柯比：不，我沒證實他們正在赤道幾內亞建立軍事設施。我剛說的是中國正在擴大勢力範圍，尋求國際立足點，不只是軍事立足點。

顯然美國國防部都拒絕承認此事，但是又不願徹底否認，而是不斷地打高空，最後再推給國務院。但是這新聞一報，就有一堆傻瓜跟進，隨著謠言起舞搭唱；沒辦法，現在是個全球媒體「圍毆北京造謠產業鏈」的時代！