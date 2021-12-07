台南市永康區3年前一場強降雨，中華路154巷弄20多戶淹水，深及大腿，揪出是30多年老舊的下水道箱涵破損而釀禍，水利局採推進工法，去年1月啟動中華路CF幹線雨水下水道施工，今年10月完工，期間安全通過7月豪雨考驗，台南市長黃偉哲說，下水道工程做在地面下，民眾看不到但感受得到，但能改善市民生活品質，是市府該做的。

中華路永康區路段大雨經常淹水，3年前老舊地下排水管爆裂，造成中華路淹水災情，市府興建「中華路CF幹解雨水下水道」，今天舉辦完工啟用。黃偉哲感謝前代理市長李孟諺積極向中央爭取預算1億3000萬元，今年7月輸送部分排水，成功通過7、8月豪大雨淹水考驗。成功里長曾文俊說，這項工程完成後，造福數以萬計的往來人車及當地水患之苦，

水利局長韓榮華表示，永康中華路154巷、216巷因早期地下排水箱涵老舊造成崩塌，導致當地排水箱涵通洪能力不足，為改善淹水問題，內政部營建署補助1億3000萬經費，辦理「永康區中華路CF幹線新建工程（第二期）」，這項工程要埋設直徑達2公尺大排水管，施工最大困難是開挖地下管線及主幹道中華路交通影響。

韓榮華指出，工程最大困難處在於管線與交通，中華路是永康交通要道，一旁又有兵仔市場，設計時就考量當地管線交通及商業狀況，中華路尖峰時間平均1小時車流量高達1624輛，因此，施工未採傳統明挖，改用分段推進降低影響，推進約540公尺，大幅降低交通影響，且沿線10多處人手孔也下沉，只剩4處。

黃偉哲表示，台南目前有738公里下水道，其中638公里已檢視完畢，南市府會積極治水，水利局後續也將在中華路92巷施設截水箱涵，將既有箱涵之截流至新設雨水下水道內，減輕下游箱涵排水負擔，新建箱涵總長度約300公尺，經費約6000萬元。