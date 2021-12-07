全國語文競賽將於25、26日在桃園登場，將有22縣市、總計1984位參賽者同場較勁。(蔡依珍攝)

全國語文競賽將於25、26日在桃園登場，將有22縣市、總計1984位參賽者同場較勁，市長鄭文燦7日宣布今年以「語時句進」為主題，正式將學生組本土語文演說改為「本土語文情境式演說」，並特別製作「雙語」獎狀，依競賽語別融入各語言文字，呼應《國家語言發展法》尊重國家多元文化。

鄭文燦說，《國家語言發展法》通過後，改寫國家語言定義，只要是本土使用的語言都是國家語言，並無高低之分，每一種語言都有其獨特的魅力，都應被珍惜，且語言文字不止侷限於書本上，更要融入生活，成為「活的語言」，如果能夠跨越文化的障礙，學習多種語言，相信將更富有同理心與理解力。

鄭文燦提到，多元族群文化是桃園的優勢，無論何種族群在桃園均有代表性，市府也開設課後原住民族語班、推動族語薪傳師培訓，也積極增加客語薪傳師、重視閩南語推廣，期盼未來從母語扎根、教育至競賽，都能提供台灣本土語言教育新方向。今年全國語文競賽國語、閩南語、客家語於大園國際高中舉行，原住民族語則在大園國中，期許2天的競賽呈現台灣多元族群、多元語言的特色。

教育部終身教育司長李毓娟表示，語言不僅是學習的基礎，也是傳承思想文化的重要載體，希望透過全國語文競賽，讓年輕世代更重視國家語言，永續傳承國家的多元語言及文化，因應12年國教新課綱強調素養導向，去年試辦本土語言情境式演說，今年成為正式比賽，期盼未來透過「本土語文情境式演說」讓學生不僅會說、會聽、更要融入日常生活，達到活用的目標。

教育局長林明裕說，今年雖受疫情影響，語文競賽時程延後，但桃園仍秉持最高規格的防疫措施，進行賽務、場務安排，讓各縣市選手都能兼顧防疫，在最舒適的場域安心比賽。