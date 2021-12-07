美國智庫學者6日痛批，自拜登（Joe Biden）上任以來，中國大陸和俄羅斯持續展開行動，測試美國新政府是否有能力威脅其政策，但拜登卻做出一系列失敗的錯誤決策，讓中俄佔據上風。因此他呼籲拜登政府增加對台軍售、強化對大陸軍事嚇阻、進一步制裁俄羅斯，並制定明確的國家安全戰略。

前美國海軍少將及聯邦參議院軍事委員會（SASC）政策主任、美國智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）6日投書《紐約郵報》（New York Post），強調中俄自拜登上任以來便不斷進行試探，但新政府卻未能有效回應。

蒙哥馬利表示，中國大陸最令人擔憂，因為其20年來「大規模且成功」的軍事投資，已讓美軍於西太平洋的海空行動面臨極大風險；北京政府更尋求將影響力擴展至全球，除了已在非洲建立功能完善的「中國人民解放軍駐吉布地保障基地」，還在非洲西岸進行長期投資，準備於2030至2040年代直接威脅美國東岸。

而自2014 年以來，俄羅斯便不斷對烏克蘭發動攻擊，並對拜登「停止對美國關鍵基礎設施進行網路攻擊」的警告「不屑一顧」；一名聯邦調查局（FBI）高階官員已在國會聽證會中承認，距離拜登對俄羅斯發出警告已有4個月的時間，但來自該國的網路間諜活動仍「有增無減」。

蒙哥馬利指出，拜登過度執著於拉攏盟友因應極權政府的挑戰，但又在阿富汗和澳洲下一代潛艦上「單打獨鬥」，損害與盟友之間的關係，並強調惹惱在非洲和印太擁有強大影響力的法國「尤其不智」。

蒙哥馬利認為，拜登政府應該以更直接且有力的手段，因應中國大陸與俄羅斯的挑戰，包括加強對台軍售與啟動正式的軍事財政援助計畫、投資潛艦等能有效嚇阻大陸的武力、以嚴厲制裁懲罰俄羅斯的網路攻擊、將其踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）等，並制定明確的國家安全戰略和長期投資計畫，確保美國能嚇阻或擊敗對手。